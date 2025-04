Bob Hanning leitet den Umbruch in Potsdam ein.

Potsdam - Der Handball-Bundesligist 1. VfL Potsdam forciert den Umbruch für die kommende Spielzeit. Nach Maxim Orlov und David Cyrill Akakpo wird auch ein Quintett den Verein im Sommer verlassen, wie Potsdam mitteilte.

Die Torhüter Martin Tomovski und Mark Ferjan sowie Rückraumspieler Emil Hansson, Ole Schramm und Kreisläufer Sergej Gorpishin werden den wahrscheinlichen Gang in die zweite Liga nicht mitgehen. Während Orlov nach Hannover wechselt und Akakpo sich der HSG Wetzlar anschließt, sind die neuen Ziele des Quintetts noch unklar.

„Die Rückrunde hat gezeigt, dass es zu einer Umstrukturierung kommen muss. Das sind immer schmerzhafte, aber am Ende auch notwendige Prozesse“, sagte Sportchef Bob Hanning. „Wir müssen aus unserem alten Trott ausbrechen und wir haben uns entschieden, dass wir vom Trainer überzeugt sind und so den neuen Weg gehen wollen. Wir wollen nicht mehr mit dem Alten auf was Neues hoffen.“