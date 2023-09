Magdeburg - Wegen umfangreicher Verkehrskontrollen an der A2 besteht in der Nacht zu Freitag erhöhte Staugefahr auf der Autobahn bei Magdeburg. Die Kontrollen sollten voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern und dienten insbesondere dazu, fahruntüchtige Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen, teilte die Polizei mit. In Fahrtrichtung Berlin könne es ab der Anschlussstelle Irxleben vereinzelt zu Staus kommen.

Die A2 ist aufgrund der Vielzahl an schweren Verkehrsunfällen im besonderen Fokus der Polizei. Wie aus einer Übersicht des Innenministeriums über die Verkehrsunfälle auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt hervorgeht, kamen im vergangenen Jahr auf der A2 mit Abstand die meisten Menschen zu Schaden. Bei 1145 Unfällen gab es demnach 335 verunglückte Personen, davon wurden zwölf Menschen getötet und 71 schwer verletzt.