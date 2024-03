Während die AfD in einer Umfrage auf die meisten Stimmen kommt, müssen zwei Regierungsparteien um den Einzug in den Landtag bangen.

Dresden - Weniger als sechs Monate vor der sächsischen Landtagswahl liegt die AfD in einer Umfrage bei der Wählergunst deutlich auf Platz eins. 34 Prozent der Befragten gaben an, der Partei ihre Stimme geben zu wollen, wenn am Sonntag in Sachsen gewählt würde, wie aus der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von „Bild“ hervorgeht. Dahinter liegt demnach die CDU mit 30 Prozent, mit deutlichem Abstand folgt Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf Platz drei (11 Prozent).

SPD und Grüne, aktuell Koalitionspartner der CDU, kämen auf 6 beziehungsweise 5 Prozent und müssten um den Einzug in den Landtag bangen, genauso wie die Linke (5 Prozent). Die FDP würde den Sprung in den Landtag auch diesmal nicht schaffen (2 Prozent).

Für den INSA-Sachsen-Trend im Auftrag von „Bild“ wurden vom 11. bis zum 18. März 2024 insgesamt 1000 Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen befragt. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Das Institut gibt eine statistische Fehlertoleranz von 3,1 Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.