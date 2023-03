Theeßen - Auf der Autobahn 2 ist in Höhe der Ortschaft Theeßen am Mittwochmorgen ein mit elf Tonnen Äpfeln beladener Lastwagen umgekippt. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 48 Jahre alte Fahrer kurz hinter der Anschlussstelle Theeßen die Kontrolle über seinen Sattelzug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Fahrzeug sei auf die Seite gekippt, einige Meter weiter gerutscht und schließlich quer auf der Fahrbahn in Richtung Hannover zum Liegen gekommen.

Beide Insassen konnten den Lastwagen den Angaben zufolge selbstständig verlassen. Ein Mensch sei leicht verletzt worden. Für die Bergung mit einem Kran wurde die Autobahn in Richtung Hannover voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr werde derzeit über die Anschlussstelle Theeßen von der Autobahn abgeleitet. Die Fahrbahn bleibt voraussichtlich noch bis mittags gesperrt, hieß es.