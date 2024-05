Ein Regionalexpress in Richtung Berlin kollidiert mit einem umgestürzten Baum. Mehr als 30 Züge sind am Abend deshalb verspätet.

Lalendorf - Ein Regionalzug ist am Mittwochabend auf der Strecke zwischen Rostock und Berlin mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der RE4367 nach Berlin stieß bei Lalendorf mit dem Baum zusammen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Keiner der Passagiere sei dabei verletzt worden, jedoch habe der Baum Teile der Oberleitung heruntergerissen und die Frontscheibe des Zuges beschädigt. Der RE sei im Anschluss nicht mehr fahrbereit gewesen. Ein Mensch im Zug sei wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus gebracht worden, der jedoch nicht mit dem Unfall in Zusammenhang gestanden habe.

Wegen des Unfalls waren am Abend nach Polizeiangaben 37 Züge verspätet. Rund 500 Kreuzfahrturlauber in einem Sonderzug seien dadurch ebenfalls zu spät gekommen. Das Kreuzfahrtschiff in Rostock habe daher erst gegen 3.30 Uhr ablegen können. Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung auf der Strecke sollten zunächst bis mindestens Donnerstagmittag andauern. Solange sei sie nur mit dieselbetriebenen Zügen befahrbar.