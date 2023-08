Halle - Das Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt hat im ersten Halbjahr ein Umsatzplus verzeichnet. Die Erlöse lagen nominal, also ohne Berücksichtigung der Inflation, um 12,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Dienstag auf der Grundlage vorläufiger Daten mitteilte. Real, also bereinigt um die Preisentwicklung, ergab sich ein Anstieg von 1,8 Prozent.

In den Beherbergungsbetrieben stiegen die Umsätze nominal um 21,5 Prozent und real um 12,2 Prozent. In der Gastronomie legten die Umsätze nominal um 10,3 Prozent zu. Real gab es einen Umsatzrückgang um 0,5 Prozent.