Cottbus - Das Umweltbundesamt eröffnet am Donnerstag (10.00 Uhr) einen neuen Standort in Cottbus. Die zehn Mitarbeiter werden sich nach Angaben der Umweltbehörde künftig hauptsächlich mit dem Thema Dekarbonisierung der Industrie und des Verkehrs beschäftigen. Das Feld biete sich als Zukunftsthema für diese Region besonders an, erklärte ein Sprecher des Umweltbundesamtes. Cottbus und die Lausitz seien in besonderem Maße vom Strukturwandel betroffen.

Der Hauptsitz des Umweltbundesamtes (UBA) ist in Dessau-Roßlau. Ende vergangenen Jahres arbeiteten insgesamt 1097 Mitarbeitenden am Standort Dessau. Außerdem zählt das Amt 589 Beschäftigte in Berlin und 144 an anderen Standorten.