Erfurt - Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele hat zentrale Punkte der Einigung zum Bundeshaushalt für das nächste Jahr mit deutlichen Worten kritisiert. Vor allem auch das abrupte Ende der staatlichen Förderung von Elektroautos sei falsch, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Erfurt. „Das kann man nicht so machen.“ Wenn er sich gerade ein Elektroauto gekauft und dabei mit der Förderung kalkuliert hätte, „dann wäre ich jetzt sauer“. Wie auch bei anderen Punkten der Etateinigung für 2024 gehe es ihm dabei weniger um den Inhalt der Beschlüsse, als vielmehr darum, dass diese für Verbraucher und Unternehmen kaum vorhersehbar gewesen seien.

Infolge des Kompromisses innerhalb der Ampel-Koalition in Berlin zum Bundeshaushalt 2024 hatte das Bundeswirtschaftsministerium am Wochenende überraschend mitgeteilt, Anträge auf eine staatlichen Kaufprämie für Elektroautos könnten nur noch bis zum vergangenen Sonntag eingereicht werden. Die Prämie betrug zuletzt zwischen 3000 und 4500 Euro - abhängig vom Kaufpreis des Autos.

Ähnlich kritisch zeigte sich Stengele auch zur geplanten Streichung der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel. „Das ist nicht richtig, das kann man in dieser Höhe nicht machen“, sagte er. Wenn diese Subvention abgebaut werden solle, dann könne dies nur schrittweise geschehen. Viele landwirtschaftlichen Unternehmen würden durch die geplante Streichung des Steuerprivileg nun mit einem Mal empfindlich getroffen.