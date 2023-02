Magdeburg - Nach Kritik des Landesrechnungshofs an den aus seiner Sicht zu geringen Abgaben für die Entnahme von Grundwasser prüft das Umweltministerium nun eine Erhöhung. Das sagte Minister Armin Willingmann (SPD) am Donnerstag im Landtag. „Ich habe einen Prüfauftrag ausgelöst“, so der SPD-Politiker bei einer Regierungsbefragung. Das Thema solle in der Koalition beraten werden. Auch die „Mitteldeutsche Zeitung“ (Donnerstag) hatte darüber berichtet.

Nach Angaben des Umweltministeriums ist mit den Ergebnissen der Prüfung in den kommenden Wochen zu rechnen. Mögliche zusätzliche Einnahmen könnten für Investitionen in ein modernes und nachhaltiges Wassermanagement in Sachsen-Anhalt fließen.

Der sogenannten Wassercent ist dafür gedacht, Wasserverschwendung zu vermeiden. Wer privat oder gewerblich Grund- oder Oberflächenwasser verwendet, muss dafür ein Entnahmeentgeld bezahlen. Der Betrag ist nach Branchen gestaffelt und reicht laut dem Landesrechnungshof von 0,25 bis 7 Cent pro Kubikmeter. Die bisherige Verordnung dazu ist schon mehr als zehn Jahre alt.

Aktuell liegen die Einnahmen daraus in Sachsen-Anhalt bei rund 10,5 Millionen Euro pro Jahr. 2019 wurden beispielsweise 330 Millionen Kubikmeter Wasser entnommen. Angesichts von Trockenheit und Niederschlagsarmut ist der Wassercent in anderen Ländern erhöht worden.

Mit der FDP-Landtagsfraktion sprach sich am Donnerstag bereits ein Koalitionspartner gegen einen solchen Schritt in Sachsen-Anhalt aus. Höhere Abgaben für die Industrie seien das falsche Zeichen zur falschen Zeit, sagte der Fraktionsvorsitzende Andreas Silbersack. „Durch die derzeitigen multiplen Krisen sind die Unternehmen in Sachsen-Anhalts bereits genug belastet. Die Wirtschaft geht bereits von sich aus sparsam mit der Ressource Wasser um.“