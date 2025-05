Auf einer Konferenz geht es um UN-Friedenseinsätze. Vertreter aus mehr als 130 Staaten reisen an. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Berliner.

UN-Konferenz sorgt in Mitte für Sperrungen und Staus

UN-Konferenz vom Auswärtigen Amt sorgt in Berlin-Mitte für Behinderungen.

Berlin - Wegen mehrerer Straßensperrungen in Berlin-Mitte sollten Autofahrer den Bereich Werderscher Markt weiter großräumig umfahren. Wegen einer UN-Konferenz im Auswärtigen Amt sei vor allem im Feierabendverkehr erneut mit längeren Staus zu rechnen, sagte ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale (Viz).

Bereits am Dienstag war es auf den Straßen Unter den Linden und Karl-Liebknecht-Straße zu Verzögerungen von mehr als 25 Minuten gekommen. Auf der Leipziger und der Potsdamer Straße sowie rund um den Gendarmenmarkt staute es sich ebenfalls. Auch heute berichteten Verkehrsteilnehmer von erheblichen Behinderungen in dem Bereich. Die Sperrung sollte bis 17.00 Uhr andauern. Die Berliner Polizei sichert den Bereich mit zahlreichen Kräften ab.

Auf Einladung Deutschlands tagen seit Dienstag in Berlin im Auswärtigen Amt Vertreter von mehr als 130 Staaten bei der Konferenz UN Peacekeeping Ministerial 2025. An der Veranstaltung, die vom Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Verteidigung in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen ausgerichtet wird, nimmt auch UN-Generalsekretär António Guterres teil.