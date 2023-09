Wilhelmshaven - Ein Hund hat eine Frau in Wilhelmshaven gebissen und verletzt. Die 26-Jährige sei am Donnerstagvormittag selbst mit ihrem Hund in einem Wohngebiet spazieren gegangen, als plötzlich ein anderer, unangeleinter Hund auf sie zulief, teilte die Polizei am Freitag mit. Er biss die Frau in die linke Hand und den linken Oberschenkel. Dabei sei sie nach Angaben der Ermittler erheblich verletzt worden.

Auch der Hund des Opfers wurde gebissen. Erst als die Halterin des angreifenden Hundes dazukam, konnten das Tier beruhigt werden. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige erstattet.