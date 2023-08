Schwedt (Oder) - Drei Unbekannte sollen zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren in einem Garten in Schwedt (Oder) angegriffen und mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizeidirektion Ost in Brandenburg am Montag mitteilte, schlugen die unbekannten Männer am Sonntag plötzlich auf den 23-Jährigen ein, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Zudem hätten sie seinen Freund mit dem Messer bedroht.

Zuvor hatten sich die beiden Männer laut Polizei schlafen gelegt, als sie Lärm hörten. Auf der Suche nach der Ursache der Geräusche stießen sie den Angaben zufolge auf die drei Täter, die die beiden Freunde angriffen haben sollen. Danach flohen die Unbekannten. Zum Hintergrund der Tat ermittelt die Kriminalpolizei.