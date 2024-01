Pößneck - Bei erneuten Angriffen auf abgestellte Omnibusse in Pößneck ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstanden. Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht zu Sonntag 30 Scheiben an vier Bussen in einem Depot eines regionalen Verkehrsunternehmens, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittle. Bereits einige Tage zuvor hatten dort Unbekannte mehr als 40 Scheiben an sechs Bussen eingeschlagen. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro entstanden.

Ermittelt werde wegen der Störung öffentlicher Betriebe, sagte ein Polizist. Solche Vergehen können laut Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafen bestraft werden.