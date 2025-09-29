Es ist die Nacht zum Sonntag in Ilmenau: Eine Scheibe geht zu Bruch, in einem Raum der Unterkunft für Geflüchtete explodiert mutmaßlich Pyrotechnik. Eine Frau verletzt sich dabei leicht.

Ilmenau - Unbekannte haben in Ilmenau (Ilm-Kreis) eine Unterkunft für Geflüchtete beschädigt. Dabei ist eine Frau leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Gehren eine Fensterscheibe eingeschlagen – vermutlich mit einem oder mehreren Steinen. Durch die beschädigte Scheibe seien danach mutmaßlich Feuerwerkskörper in einen Raum geworfen worden, wo sie explodierten, sagte eine Polizeisprecherin.

Demnach hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls drei Menschen in dem Raum auf. Eine 46 Jahre alte Bewohnerin geriet in Panik und verletzte sich leicht beim Verlassen des Zimmers, sagte die Sprecherin. Der oder die Täter flohen unerkannt. Ob es sich um ein oder mehrere Personen handelte, war zunächst ebenso unklar wie die Höhe des Sachschadens. Wie viele Steine geworfen wurden und um welchen Raum es sich handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Zu den Hintergründen werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat und den Tätern entgegen.