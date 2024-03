Limbach-Oberfrohna - Unbekannte haben das Parteibüro der AfD in Limbach-Oberfrohna mit Acrylfarbe beschmiert. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte. Demnach beschmierten die Unbekannten zwei Schaufensterscheiben mit blauer, grüner und violetter Farbe und klebten mehrere Aufkleber an das Büro. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro.