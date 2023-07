Bremen - Unbekannte haben das Parteibüro der Grünen in Bremen mit Farbe beschmiert. Die Täter hinterließen an der Fassade großflächig rote Farbe und beklebten die Fenster mit Zetteln, auf denen Kritik an der deutschen Außenpolitik geäußert wird, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch. Das Bremer Parteibüro der Grünen wurde in den letzten Monaten und Jahren immer wieder von Unbekannten mit Farbe und Botschaften beschmiert sowie beschädigt.