Leipzig - Unbekannte sind in zwei Sanitätshäuser im Leipziger Westen eingebrochen und haben unter anderem Bargeld gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zerstörten die Diebe am Samstagmorgen ein Schaufenster in Lausen-Grünau und gelangten so in die Verkaufsräume der ersten Einrichtung. Dort sollen sie den Inhalt einer Kaffeekasse, einer Geschäftskasse sowie den Schlüssel zu einer weiteren Filiale gestohlen haben. Die Höhe des Sachschadens kann den Angaben nach derzeit nicht beziffert werden. Die Höhe des Diebesguts schätzen die Beamten auf eine hohe dreistellige Summe.

Kurz darauf versuchten die Tatverdächtigen mit dem zuvor gestohlenen Schlüssel eine elektronische Schiebetür eines weiteren Sanitätshauses zu öffnen. Als dies misslang, hebelten sie nach Angaben der Polizei die Tür auf. Die Diebe sollen auch hier Bargeld gestohlen haben - diesmal im Wert einer mittleren dreistelligen Summe. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.