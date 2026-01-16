Hann. Münden - Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer haben mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 80 bei Hann. Münden einen anderen Pkw ausgebremst und den Fahrer überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohten die Unbekannten den 35-Jährigen mit einem Messer, forderten ihn auf, auszusteigen und sein Bargeld herauszugeben, wie die Polizei Göttingen mitteilte. Das Opfer habe die Tageseinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit in Höhe von mehreren hundert Euro ausgehändigt. Verletzt worden sei er nicht. Der Überfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag.

Der Überfallene gab bei der Polizei an, dass ihm der Pkw zuvor mit auffälligem Fahrverhalten gefolgt sei. Seinen Schilderungen zufolge überholte das Fahrzeug kurz vor Hann. Münden, setzte sich vor sein Auto und bremste ihn bei eingeschaltetem Warnblinklicht bis zum Stillstand aus. Nach der Tat seien die Männer mit ihrer Limousine geflüchtet. Nach Angaben des Opfers waren die Männer etwa 25 bis 35 Jahre alt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der B80 zwischen Reinhardshagen und Hann. Münden beobachtet haben.