Über der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben entdeckte ein Polizist eine Drohne. Nachdem der Beamte das Fluggerät bemerkt hatte, verschwand es.

Hohenleuben - Über der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hohenleuben im Landkreis Greiz ist eine Drohne gesichtet worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Beamter während einer Streifenfahrt um das Gefängnis das Fluggerät. Als der Drohnenführer wohl erkannt habe, dass seine Drohne entdeckt worden sei, habe sie sich entfernt und nicht mehr ausgemacht werden können.

Die Polizei durchsuchte daraufhin die Außenbereiche der JVA auf mögliche Schmuggelware. Sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gefängnisses wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen eines Verstoßes gegen die Luftverkehrsordnung.