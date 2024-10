In Spremberg werden gleich mehrere Gebäude mit Hakenkreuzen oder Nazi-Sprüchen verunstaltet. In einem Fall ist das Ausmaß besonders krass.

Polizei ermittelt gegen Unbekannte in Spremberg (Symbolfoto)

Spremberg - Unbekannte haben in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) an mehreren Gebäuden Nazi-Schmierereien hinterlassen. Nach Angaben der Polizeidirektion Süd verunstalteten sie ein Gymnasium, eine gewerbliche Einrichtung und ein weiteres, nicht näher bezeichnetes Gebäude mit Nazi-Symbolen wie Hakenkreuzen und verfassungsfeindlichen Sprüchen. In einem Fall erstrecken sich die Schmierereien laut Polizei auf einer Länge von 24 Metern.

Anwohner alarmierten die Polizei kurz nach Mitternacht, weil sie zwei Personen beim Besprühen einer Hausfassade beobachteten. Die Beamten konnten aber vor Ort keine Verdächtigen mehr feststellen. Kriminaltechniker sicherten an den betroffenen Gebäuden Spuren und leiteten weiterführende Ermittlungen ein. Die Symbole und Texte wurden unkenntlich gemacht.