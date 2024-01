Unbekannte laden Mist vor Wahlkreisbüros in Suhl ab

Suhl - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen Mist vor den Wahlkreisbüros von Linke, Grüne, SPD und FDP in Suhl abgeladen. „Wir sehen einen Zusammenhang mit den Bauernprotesten“, sagte die Polizeisprecherin Julia Kohl. Es handle sich um jeweils ein mal ein Meter umfassende Misthaufen, die direkt in den Eingangsbereichen platziert worden seien. Ermittelt werde wegen Verunreinigung öffentlicher Straßen. Das gelte als Ordnungswidrigkeit, sagte Kohl. Zuerst hatte MDR Thüringen über den Mist berichtet.

Auch im Zuständigkeitsbereich der Suhler Landespolizeiinspektion wurden am Montagmorgen Blockaden und andere Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Bauernproteste erfasst. Zudem seien mehrere Traktoren-Konvois aus der Region am frühen Montagmorgen zu Demonstrationsfahrten gestartet, sagte Kohl.

Die Bauern protestieren gegen die Agrarpolitik der Ampelkoalition in Berlin aus SPD, Grüne und FDP, die Einschränkungen bei Subventionen für Landwirte plant. Warnungen gab es aber auch, dass die Proteste vor allem von der rechten Szene unterwandert werden könnten.