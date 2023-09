Magdeburg - Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen haben Unbekannte in mehreren Stadtteilen Magdeburgs Luft aus den Reifen von Autos gelassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren in der vorangegangenen Nacht 52 geländegängige Wagen (SUV) in den Stadtteilen Stadtfeld, Alt und Neu Olvenstedt betroffen. Die Unbekannten hätten an jedem Fahrzeug ein Schreiben mit Hinweisen zum mutmaßlichen Tatmotiv hinterlassen, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu den Verdächtigen machen können.

Bereits in der Nacht zum 29. August war an 43 SUVs Luft aus den Reifen gelassen worden. Auch damals hinterließen die Tatpersonen entsprechende Schreiben.