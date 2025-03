Berlin - Eine Unbekannte hat in Berlin-Tempelhof eine 85-Jährige angegriffen und ihr das Mobiltelefon geraubt. Dabei wurde die Seniorin leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie habe dennoch keine ärztliche Betreuung benötigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Verdächtige die 85-Jährige am Samstagvormittag an der Bushaltestelle Tempelhofer Damm Ecke Manfred-von-Richthofen-Straße zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann versucht, ihr das Telefon aus der Hand zu entwinden. Dabei kam die Seniorin kam zu Fall.

Die mutmaßliche Räuberin habe daraufhin die Tasche von deren Schulter an sich bringen wollen, hieß es. Als sich ein Bus der Haltestelle näherte, ließ die Tatverdächtige ab, konnte aber der Seniorin aber das Mobiltelefon entreißen und flüchtete.