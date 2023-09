Schmölln-Putzkau/Görlitz - Unbekannte haben von einer gerade aufgeforsteten Waldfläche bei Schmölln-Putzkau (Kreis Bautzen) etwa 700 Bäumchen herausgerissen oder umgeknickt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 7000 Euro, wie die Polizei in Görlitz am Donnerstag mitteilte. Die Tat im Ortsteil Schmölln hatte sich in der Nacht zuvor ereignet. Die Douglasien waren erst im April 2020 gepflanzt worden und waren etwa fünf Jahre alt.