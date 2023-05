Benneckenstein - Unbekannte haben im Harz mehrere Verkehrsschilder abgesägt und auf die Straße gelegt. Es seien fünf Schilder an der Landstraße 97 rund um den Ort Benneckenstein entdeckt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Diese seien wohl in der Nacht zu Samstag mit einem Trennschleifer abgetrennt worden. Unfälle seien aufgrund der Taten nicht passiert, hieß es. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.