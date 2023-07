Berlin - Unbekannte sollen in der Nacht in Berlin-Mitte eine Frau und einen Mann geschlagen und verletzt haben. Der 23-Jährige wurde mit Hautabschürfungen an den Armen und Beinen sowie Blutergüssen im Gesicht zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 30-Jährige klagte über Kopf- und Magenschmerzen und wurde von Rettungskräften ambulant versorgt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau am frühen Morgen in der Panoramastraße aus einer etwa 20-köpfigen Gruppe heraus nach einem Wortwechsel von einem Mann in den Bauch geschlagen worden und zu Boden gegangen sein. Der Unbekannte soll dann zusammen mit einem zweiten Verdächtigen auf die Frau weiter eingeschlagen und sie gegen den Kopf getreten haben.

Als der 23-Jährige ihr zu Hilfe eilte, wurde den Angaben zufolge auch er geschlagen und schon auf dem Boden liegend mehrmals gegen den Kopf getreten. Die Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unbekannt.