Unbekannte hantieren an einem Fahrstuhl. Dann gibt es einen lauten Knall und die Scheiben eines Aufzugs bersten. Was ist passiert?

Unbekannte sprengen Aufzug in einem Bahnhof

Crimmitschau - Mit Pyrotechnik haben unbekannte Täter einen Aufzug am Bahnhof Crimmitschau (Landkreis Zwickau) gesprengt. Das Glas sowie der Innenraum des Fahrstuhls an einem Gleis seien am Samstag völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 50.000 Euro und suchen nach Zeugen.