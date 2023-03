Magdeburg - Unbekannte haben im Landkreis Börde einen Geldautomaten gesprengt. Am frühen Freitagmorgen verschafften sich die Täter Zugang zu einer Bankfiliale in Irxleben, einem Ortsteil von Hohe Börde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach der Sprengung des Automaten seien sie unerkannt entkommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie kein Geld. Durch die Explosion seien der Automat und die Räumlichkeiten erheblich beschädigt worden. Die Ermittlungen dauerten an.