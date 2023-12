Genthin - Unbekannte Täter haben in der Nacht einen Geldautomaten in Genthin (Landkreis Jerichower Land) gesprengt. Der Automat befand sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses, wie die Polizei Stendal am Donnerstag mitteilte. Mehrere Anwohner hatten demnach in der Nacht einen lauten Knall gehört. Menschen wurden bei der Sprengung nicht verletzt, das Gebäude musste aber in der Nacht evakuiert werden, hieß es. Wie hoch der entstandene Schaden ausfiel, war zunächst noch unklar.