Liebenwalde - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Liebenwalde (Landkreis Oberhavel) gesprengt. Wie die Polizei in Brandenburg am Mittwoch berichtete, wurde bei der Tat in der Nacht zu Mittwoch niemand verletzt. Den Angaben zufolge flüchteten die Täter in einem schwarzen Auto.

Ob sie Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, an der ein Hubschrauber beteiligt war. Bei der Sprengung wurde laut Polizei der Automat und der dazugehörige Raum beschädigt.