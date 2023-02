Magdeburg - Unbekannte haben in Magdeburg zwei Geldautomaten gesprengt. Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie genau die Tat am Dienstagmorgen ausgeführt wurde und wie viel Geld dabei abhanden gekommen ist, war zunächst unklar.

Berichten zufolge lagen Geldscheine auf der Straße. Durch die Detonation wurde auch der Vorraum der Bankfiliale in der Halberstädter Chaussee zerstört. Die Höhe des Sachschadens wird laut Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Fahndung nach den Tätern verlief zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauerten an.