In Eisleben haben bislang unbekannte Täter verfassungsfeindliche Symbole an die ehemalige Synagoge gesprüht. Die Polizei ermittelt.

Eisleben - Unbekannte haben verfassungsfeindliche Symbole an die ehemalige Synagoge in Eisleben gesprüht. Gegen 21 Uhr sei die Farbe am Dienstagabend noch relativ frisch gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch auf Nachfrage. Bei den Symbolen handle es sich um ein Hakenkreuz und zwei sogenannte Siegrunen. In unmittelbarer Nähe des ehemaligen jüdischen Gotteshauses sei mit der gleichen Farbe zudem der Schriftzug „Mörder“ gefunden worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, so die Sprecherin. Zuvor hatte der „Mitteldeutsche Rundfunk“ berichtet.