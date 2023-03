Altenburg - Unbekannte haben in Altenburg mit roter Farbe ein Hakenkreuz und einen großen Schriftzug auf eine jüdische Gedenktafel gesprüht. Wie die Polizei in Gera am Freitag mitteilte, wurde darüber hinaus ein Davidstern in der gleichen Farbe auf der Eingangstür des Amtsgerichts entdeckt. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ermittle nun die Kriminalpolizei in Gera. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zwischen Mittwoch und Donnerstag passiert sind. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.