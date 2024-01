Ilsenburg (dpa/sa) - Unbekannte haben am Samstag in Ilsenburg im Harz einen Koffer voll Goldmünzen sowie Kinderspielzeug auf einem Flohmarkt gestohlen. Der Besitzer, ein Mann aus dem Bördekreis, sei Betreiber eines Standes auf einem Nachtflohmarkt in Ilsenburg gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie die Beamten vermuten, wurden die Gegenstände gestohlen, als der 51-Jährige einen Laster beladen hatte. Entwendet wurde demnach ein Kinderpuppenwagen, ein Spielzeugkühlschrank und einen Koffer mit 71 Goldmünzen verschiedenster Prägung. Der Sachschaden belaufe sich auf mehr als 10.000 Euro, hieß es.