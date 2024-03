Unbekannte stehlen in Möckern etwa 400 Kilo lebende Fische

Möckern - Unbekannte haben etwa 400 Kilogramm lebende Fische aus einer Teichanlage in Möckern (Landkreis Jerichower Land) gestohlen. Die Täter fischten die Regenbogenforellen, Karpfen und Lachsforellen aus sogenannten Hälterbecken mutmaßlich mit großen Netz-Keschern, wie die Polizei Jerichower Land am Freitag mitteilte. Die Fische haben den Angaben zufolge einen Wert von etwa 4000 Euro. Laut Polizei waren die Täter zwischen Sonntag und Donnerstagmorgen am Werk.