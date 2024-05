Emsbüren - Unbekannte haben am Wochenende einen Lastwagen im Emsland gestohlen. Sie stahlen das Fahrzeug zwischen Samstag und Montag von einem Betriebsgelände in Emsbüren, wie die Polizei mitteilte. Sie suche nun nach Zeugen. Es entstand demnach ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.