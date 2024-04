Auerbach/Zwickau - Unbekannte haben von einer Baustelle in Auerbach im Vogtland etwa 570 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Die Täter brachen dazu nach bisherigen Erkenntnissen die Tankdeckel eines Baggers und eines Lasters auf. Der gestohlene Kraftstoff hat demnach einem geschätzten Wert von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen in dem Zeitraum Menschen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen sind.