Eines der zwei in Göttingen gestohlenen Löwenkopfzwergkaninchen.

Göttingen - Unbekannte haben in Göttingen zwei Kaninchen gestohlen. Die Täter sollen die Tiere am späten Mittwochabend aus ihrem Auslauf entwendet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein drittes Kaninchen ließen die Diebe demnach zurück.

Den Angaben nach fehlt von den beiden Löwenkopfzwergkaninchen Timi und Rocky bisher jede Spur. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass es sich bei der Diebstahlsanzeige um einen Aprilscherz handele, sagte ein Polizeisprecher. „Es wurde ganz regulär eine Strafanzeige aufgenommen.“

Die Polizei bittet um Hinweise, „die zum Auffinden der beiden flauschigen Schönheiten führen“. Die Besitzerin setzte einen Finderlohn in Höhe von 200 Euro aus.