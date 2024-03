Mindestens zwei Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Bad Pyrmont gesprengt. Ob sie Bargeld erbeutet haben, war zunächst unklar.

Ein Fahrzeug der Polizei fährt mit Blaulicht am Abend durch eine enge Straße.

Hameln - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Bad Pyrmont gesprengt. Verletzt sei dabei niemand geworden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach sollen mindestens zwei Personen in einem dunklen Auto geflüchtet sein. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen sei den Tätern die Flucht gelungen, hieß es von der Polizei. Ob Bargeld erbeutet wurde und in welcher Höhe, war zunächst unklar. Am Gebäude und Geldautomaten sei jedoch erheblicher Sachschaden entstanden.

Der Geldautomat stand im Erdgeschoss einer Seniorenresidenz. Rund zwei Dutzend Bewohner der Residenz habe man vorübergehend aus dem Gebäude evakuieren müssen, teilte die Polizei mit. Nach einer Prüfung der Statik seien alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehrt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.