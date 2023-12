Halle - Dreimal haben unbekannte Täter am Donnerstag Ladungen von Lkw gestohlen. An der Autobahn 38 auf dem Parkplatz Querfurter Platte in Richtung Leipzig nahmen die Täter mehrere Wechselrichter für Photovoltaikanlagen mit, wie die Polizei Halle am Freitag mitteilte. Die Beute hat einen Wert von etwa 90.000 Euro, hieß es.

Auf dem gleichen Parkplatz, aber in Fahrtrichtung Göttingen, stahlen Täter laut Polizei Fahrzeugteile aus einem Lastwagen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Darüber hinaus wurden den Beamten zufolge knapp 600 Paar Schuhe im Wert von etwa 60.000 Euro bei einem Ladungsdiebstahl auf der Tank- und Rastanlage Osterfeld an der Autobahn 9 entwendet.