Essen/Oldenburg - Unbekannte haben auf einer Viehweide in der Gemeinde Essen im südoldenburgischen Landkreis Cloppenburg drei tragende Mutterschafe geschlachtet. Eines der Tiere nahmen die Täter mit, die anderen beiden Schafe wurden auf der Weide zurückgelassen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen nicht davon aus, dass ein anderes Tier die Vierbeiner tötete. Schnittverletzungen würden eindeutig auf eine Schlachtung hindeuten, sagte eine Polizeisprecherin. Der Hintergrund sei völlig offen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Die Tat ereignete sich demnach vergangene Woche zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Die Polizei nahm Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls auf.

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Schafe in der Region gestohlen. Anfang Juli nahmen Unbekannte nach früheren Polizei-Angaben rund 30 Schafe von einer Weide bei Lastrup (Landkreis Cloppenburg) mit. Sieben Schafe kamen bereits im April in Dinklage im benachbarten Landkreis Vechta weg. Hinweise für einen Zusammenhang mit anderen Taten gebe es für den aktuellen Diebstahl in Essen nicht, sagte die Polizeisprecherin.