Neuenkirchen-Vörden - Auf einer Weide in Neuenkirchen-Vörden im Landkreis Vechta sind zwei Schafe getötet worden. Von einem der Tiere sei der Kadaver, von dem anderen seien nur Schlachtabfälle zurückgelassen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Schafe standen zu dritt auf einer Weide in der Nähe der Autobahn. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmittag gesehen haben.