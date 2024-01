Berlin - Zwei Mitarbeiter und ein Kunde eines Lebensmittelgroßhandels sind bei einem Überfall in Berlin-Charlottenburg verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, betraten am späten Dienstagnachmittag vier maskierte Männer das Büro des Großhandels am Saatwinkler Damm und bedrohten dort zwei Mitarbeiter und einen Kunden mit Messern und einer Schusswaffe. Daraufhin sollen die Täter mehrere Schränke und andere Behältnisse durchwühlt haben. Dabei verletzten sie die Mitarbeiter und den Kunden durch Stiche, Schnitte und Schläge. Schließlich sollen die vier Männer mutmaßlich ohne Beute in einem Auto geflüchtet sein.

Rettungskräfte brachten die drei Verletzten im Alter von 31, 58 und 59 Jahren in Krankenhäuser. Den Angaben zufolge konnten sie die Kliniken nach der Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern laut Polizei an.