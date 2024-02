Berlin - Zwei Unbekannte haben einen Mann im Wedding angegriffen und am Auge verletzt. Sie sollen den 22-Jährigen am Samstagmorgen am Leopoldplatz aus unbekannten Gründen geschlagen und getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Einer der Angreifer soll ihn zudem mit einem Kugelschreiber am Auge verletzt haben. Anschließend flohen sie den Angaben zufolge unerkannt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang war zunächst unklar.