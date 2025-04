Berlin - Unbekannte sollen einen obdachlosen Mann in Berlin in die Spree geworfen haben. Der 42-Jährige hatte in einem Park in Friedrichshain-Kreuzberg übernachtet, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Samstag sei er von mindestens vier Menschen gepackt, in Richtung Ufer gezerrt und ins Wasser geschubst worden sein. Andere Personen halfen dem Mann aus dem Wasser heraus. Der 42-Jährige zeigte das Geschehen an. Er wurde ambulant von Rettungskräften behandelt.