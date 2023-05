Hainichen - Auf einem Weinberg in Hainichen im Ortsteil Stiebritz (Saale-Holzland-Kreis) haben Unbekannte sämtliche Weinreben abgeschnitten. Die rund 200 abgetrennten Reben legten die Täter vor die Weinstöcke, berichtete die Polizei am Donnerstag. „Die Reben sind nicht mehr verwertbar, eine Ernte nicht mehr möglich“, hieß es weiter. Der entstandene Schaden belaufe sich schätzungsweise auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Intention der Tat sei bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.