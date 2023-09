Berlin - Ein Unbekannter soll am Samstagabend am S-Bahnhof Berlin-Friedrichshagen einen Mann und dessen Mutter tätlich angegriffen und rassistisch beleidigt haben. Der 23-Jährige wurde dabei verletzt, habe jedoch eine ärztliche Behandlung abgelehnt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte den 23-Jährigen auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofes unvermittelt an den Hals gegriffen und versucht haben, ihn zu Boden zu drücken. Als das misslang, habe er dessen Kopf mehrfach gegen einen Stahlpfosten gedrückt und ihn fremdenfeindlich beleidigt. Dann habe er versucht, dessen 59-jährige Mutter zu attackieren. Als der 23-Jährige dazwischen ging, flüchtete der Unbekannte. Als der 23-Jährige ihm folgte, habe der Mann in der Bahnhofshalle mit einem Messer gedroht und sei dann unerkannt entkommen, hieß es.

Die Bundespolizei sicherte Video-Aufzeichnungen von Überwachungskameras und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten machen können.