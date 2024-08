Einbruch in die Feuerwehrtechnische Zentrale in Goslar: Ein unbekannter Täter hat es auf mindestens ein konfisziertes Zelt des illegalen Zeltlagers der „Rainbow-Family“ abgesehen.

Goslar - Ein unbekannter Täter ist in die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises Goslar eingebrochen und hat ein konfisziertes Zelt des illegalen Zeltlagers der sogenannten Rainbow-Family gestohlen. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigten einen mutmaßlich männlichen Täter, der sich am Mittwoch in der Zentrale in Goslar befand, wie ein Sprecher des Landkreises Goslar mitteilte.

Ob durch den Einbruch Schäden am Gebäude oder an Einrichtungsgegenständen entstanden sind, blieb zunächst unklar. Der Landkreis hat als Reaktion auf diesen Vorfall einen Sicherheitsdienst beauftragt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rund 1.500 Anhängerinnen und Anhänger der sogenannten Rainbow-Family, die sich unter anderem für den Weltfrieden einsetzen, bevölkern derzeit den Harz. Vor mehr als einer Woche haben sie ein illegales Zeltlager in einem Waldgebiet im Landschaftsschutzgebiet bei Bad Grund aufgeschlagen. Das Camp ist laut Polizei bisher friedlich verlaufen. Bis auf einen Angriff auf einen Polizisten habe es demnach keine nennenswerten Vorfälle gegeben.