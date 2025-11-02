Hannover - Eine unbekannte Person hat in Hannover mit ihrem Auto einen Fußgänger angefahren und ist geflüchtet. Zuvor war das Fahrzeug durch ungewöhnliches Rangieren und Beschleunigen aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den leicht verletzten 42-Jährigen zu kümmern.

Die gesuchte Person soll das Fahrzeug mehrfach zwischen Gehweg und Fahrbahn rangiert haben. Der Fußgänger befand sich beim Zusammenstoß auf einem Fußgängerüberweg. Er wurde durch den Aufprall seitlich auf das Auto gehoben und entlang der Fahrzeugseite mitgeschleift. Er stürzte auf die Straße.

Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen, die ein altes, sehr auffälliges Auto vermutlich mit einem ausländischen Kennzeichen gesehen haben. Es wird wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.