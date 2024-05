Bad Schmiedeberg - Ein Hundehalter soll in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) seinen Hund auf einen Mann gehetzt haben. Der unbekannte Täter sprach den 37-Jährigen nach Angaben des Mannes am Montagabend grundlos an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im weiteren Verlauf habe der Hundehalter die Leine von seinem Boxer abgemacht. Das Tier soll versucht haben, den 37-Jährigen zu beißen. Auch habe der Hundehalter den Mann mit der Leine geschlagen und sei danach mit dem Fahrrad davongefahren. Der Mann erlitt Kratzverletzungen, lehnte aber ärztliche Hilfe ab.